Медведев заявил о готовности «СКА-Арены» принять матч между КХЛ и НХЛ: «Опыт у нас есть»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в разговоре с «СЭ» сообщил, что «СКА-Арена» готова принять матч между КХЛ и НХЛ.

«СКА-Арена» — лучшая арена в России. Самая вместительная и комфортная. Если один из матчей или серия будет проведена у нас, это станет отличным событием, которое привлечет болельщиков и представителей СМИ. У нас уже был опыт организации матчей с командами НХЛ. Мы играли с «Каролиной», рижское «Динамо» играло с «Финиксом». И эти матчи прошли очень успешно. Также мы проводили игры с ветеранами НХЛ. Опыт у нас есть. Если им потребуется поделиться, мы с удовольствием это сделаем», — сказал Медведев «СЭ».

Во вторник, 18 марта, стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.