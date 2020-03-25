Александр Медведев: «Кубок Гагарина можно провести в августе для восьми команд»

Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев прокомментировал решение лиги досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.

— Радостного в этом сообщении ничего нет, но есть формат проведения соревнований в КХЛ, — приводит слова Медведева ТАСС. — Регулярный чемпионат удалось завершить, мы знаем его победителя — команду ЦСКА, знаем призеров регулярного чемпионата. Но есть необходимость что-то делать с контрактами игроков, которые заканчиваются 30 апреля, кроме тех, у кого контракты заключены на более длинный срок. Игроков, у которых контракты заканчиваются в апреле, очень много.

?Как я понял, объявляется не победитель Кубка Гагарина, а победитель сезона, фактически это чемпион регулярки. На этом сезон останавливается в надежде, что если ситуация будет развиваться лучше, можно будет Кубок Гагарина провести в августе для восьми команд, может быть, в другом формате. Но приоритетом является здоровье спортсменов, членов их семей, близких и знакомых