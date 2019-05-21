10:26 | Хоккей — КХЛ

Александр Липин покидает "Барыс"

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Защитник Александр Липин покинул "Барыс", информирует официальный сайт казахстанской команды. 33-летний хоккеист выступал за клуб на протяжении пяти лет.

– Спасибо за самоотдачу, отверженную игру и бесстрашие, Александр! Желаем удачи в дальнейшей карьере! – написано в Твиттере "Барыса".

В сезоне-2018/19 Липин провел 40 матчей за "Барыс" и набрал 1 (0+1) очко.

 

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