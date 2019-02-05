Александр Легков: "Хоккеист будет на лыжах, как коряга, а лыжник отлично стоит на коньках"

Олимпийский чемпион Александр Легков в понедельник побывал в Балашихе, где принял участие в конкурсе буллитов в перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" - СКА (2:0). Посли игры в интервью пресс-службе лиги он признался, что до приход в лыжи немного занимался хоккеем.

- Кому тяжелее: лыжнику вставать на коньки или хоккеисту на лыжи?

- Однозначно хоккеисту! Он будет на лыжах, как коряга, а мы отлично стоим на коньках.

- Вы очень хорошо выполняли буллиты и показали отличное катание. Поддерживаете форму на катке?

- Да, я стараюсь как можно чаще кататься на коньках. Но мое катание родом из детства: до прихода в лыжную секцию я некоторое время занимался хоккеем.

- На какой позиции играли?

- Ну, играл – это громко сказано. Я пришёл в секцию небольшого подмосковного города Красноармейска. У меня неплохо получалось в нападении. Но, чтобы развиваться дальше, необходимо было ездить на тренировки в Москву. А родители работали и не могли тратить столько времени.