КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Александр Кучерявенко: «Очень рад, что такая амбициозная команда обратила на меня внимание»

09:49
Теги:

Новичок «Нефтехимика» Александр Кучерявенко рассказал, почему решил подписать контракт с клубом из Нижнекамска.

— Очень рад, что такая амбициозная команда обратила на меня внимание, — цитирует Кучерявенко официальный сайт клуба из Нижнекамска. — Знаю, что в «Нефтехимике» играет много своих молодых воспитанников. Очень интересно будет с ними играть, и в этом плане, думаю, мой опыт будет востребован. Поэтому переход воспринял позитивно, настроение отличное. С нетерпением жду начала предсезонки, знакомства с тренерским штабом, персоналом и партнерами по команде. Готовлюсь к большой и напряженной работе.

— С кем-нибудь из ребят «Нефтехимика» знакомы?

— В клубе знаком с Константином Барулиным — в свое время вместе играли в «Спартаке». Заочно знаю Андрея Костицына, так как играл с его младшим братом Сергеем в «Руси» в Москве. А с остальными ребятами познакомимся в ходе предсезонных сборов.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/aleksandr-kucheryavenko-dumayu-s-molodymi-partnerami-interesno-budet-igrat/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир