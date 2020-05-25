Александр Кучерявенко: «Очень рад, что такая амбициозная команда обратила на меня внимание»

Новичок «Нефтехимика» Александр Кучерявенко рассказал, почему решил подписать контракт с клубом из Нижнекамска.

— Очень рад, что такая амбициозная команда обратила на меня внимание, — цитирует Кучерявенко официальный сайт клуба из Нижнекамска. — Знаю, что в «Нефтехимике» играет много своих молодых воспитанников. Очень интересно будет с ними играть, и в этом плане, думаю, мой опыт будет востребован. Поэтому переход воспринял позитивно, настроение отличное. С нетерпением жду начала предсезонки, знакомства с тренерским штабом, персоналом и партнерами по команде. Готовлюсь к большой и напряженной работе.

— С кем-нибудь из ребят «Нефтехимика» знакомы?

— В клубе знаком с Константином Барулиным — в свое время вместе играли в «Спартаке». Заочно знаю Андрея Костицына, так как играл с его младшим братом Сергеем в «Руси» в Москве. А с остальными ребятами познакомимся в ходе предсезонных сборов.