Менеджер «Северстали» — о трансферах до дедлайна: «В любой день может что-то произойти»

Заместитель директора по спортивной работе «Северстали» Александр Крюков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о подписании новых игроков до дедлайна.

— До дедлайна от «Северстали» ждать ходов по селекции?

— Конкретных сроков нет. В любой день до дедлайна может что-то произойти. Работа в этом направлении ведется.

— Какие позиции хотите особенно усилить?

— Нет предела совершенству. В любой линии можно найти усиление, которое нам поможет.