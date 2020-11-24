Крылов: «Все скандалы, связанные с «Авангардом», в прошлом, мы эту эстафету передали другим»

Председатель наблюдательного совета «Авангарда» Александр Крылов ответил на вопрос о кредите доверия главного тренера Боба Хартли.

— Какой может быть вопрос о кредите доверия главному тренеру, если мы первые в дивизионе и вторые в конференции? — приводит пресс-служба «Авангарда» слова Крылова. — Если сегодня удачно сыграем — по потерянным очкам будем наравне с лидером. Мне кажется, это говорят люди, у которых стакан наполовину пустой. Такие болельщики есть у всех команд, в том числе и у нашей. Или те, кто ищет какой-то скандал. Все скандалы, связанные с «Авангардом», в прошлом, мы эту эстафету передали другим и больше ее себе не вернем. По крайней мере, пока я в «Авангарде». Конечно, у Хартли огромный кредит доверия. Мы работаем над тем, чтобы забрать Кубок.