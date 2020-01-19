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Александр Крылов: «У «Авангарда» не было ни единого шанса на Ковальчука»

19:32
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов — о подписании нападающим Ильей Ковальчуком контракта с «Монреалем».

3 января 2020 года 36-летний Ковальчук подписал однолетний контракт с «Канадиенс».

— Вы расстроились, когда Ковальчук решил остаться за океаном?

— Я знал, что он останется. У нас не было ни одного шанса. Не о чем даже говорить. Человек реально хочет играть в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. Давайте его за это похвалим и пожелаем удачи.

— А если летом он этот Кубок Стэнли выиграет?

— Он приедет в Россию. Поверьте мне. (Игорь Еронко)

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