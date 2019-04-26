Председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов прокомментировал планы о строительстве новой арены, информирует официальный Твиттер омичей.

Напомним, что в связи с трудностями при проведении ремонта "Арены Омск" домашним стадионом команды в сезоне-2018/19 стала "Арена Балашиха". Согласно заключению, состояние стадиона в Омске признано аварийным.

– Мы собираемся выйти на строительство новой арены в Омске в начале следующего года, чтобы успеть к чемпионату мира. Для этого будут привлечены федеральные средства, – приводит слова Крылова пресс-служба "Авангарда".

"Авангард" уступил ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 0-4.

Александр Крылов: "Мы собираемся выйти на строительство новой арены в Омске в начале следующего года, чтобы успеть к Чемпионату мира. Для этого будут привлечены федеральные средства". – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 26 апреля 2019 г.

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