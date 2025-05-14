Александр Крылов станет руководителем «Куньлуня»

По информации «СЭ», в ближайшее время будет объявлено о том, что Александр Крылов войдет в руководящий состав «Куньлуня».

Напомним, что во время его работы на посту председателя совета директоров «Авангарда» клуб дважды выходил в финал Кубка Гагарина, один раз выиграв его — в 2021 году.

Крылов покинул свою должность после сезона-2022/23.

По итогам FONBET чемпионата КХЛ-2024/25 «Куньлунь» занял 9-е место в таблице Западной конференции.