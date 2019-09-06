Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о грядущей легализации аренды в КХЛ и объявлениях нарушений судьями, а также заявил, что строительство новой арены клуба будет транслироваться на специальном сайте.

— У нас готовится сайт по строительству арены. На этом сайте будет выложена вся текущая информация от проекта до онлайн-трансляции текущей стадии строительства, чтобы омские болельщики смогли в онлайне видеть все стадии изменения. Техническая информация там тоже будет.

— В присутствии Алексея Анисимова не обсуждали правило, согласно которому судьи объявляют нарушение?

— Меня услышали. Я сумел доказать нелогичность вот этого введения. И мы приняли хорошее компромиссное решение. Судьи, объявляющие нарушение — это зрелищно, но обязательно надо дублировать объявления диктором. Хороший пример привели — непонятно, как в Китае объявляют, на каком языке? Это же для зрителей по идее делается. Но им же непонятно (на русском). Мое предложение приняли.

— Ваша позиция по аренде хоккеистов?

— Мы об этом много говорили, и я такой пример привел. У меня базовое образование — питерский юрфак. У юристов есть такое мнение, что самый крепкий и сильный закон — это легализованный в законе обычай. А скрытую аренду можно назвать обычаем КХЛ. Бороться с этим бессмысленно. И мне кажется, принято очень грамотное решение. Дмитрию Чернышенко поручено создать рабочую группу, которая учтет все интересы. Даже тех людей, кто голосовал против аренды. И все равно сделает такой закон из этого обычая, который все будут выполнять. (Игорь Еронко)