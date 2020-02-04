Президент «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о введении потолка зарплат в КХЛ.

— Готова ли лига к потолку зарплат? Клубов шесть пока не готовы. Но решение принято, и его надо исполнять. Мы как один из клубов, которые пока не готовы, — готовимся. У нас прошло несколько комитетов по скаутингу. И будущий состав планируем и формируем исходя из потолка зарплат.

Я за потолок. Это единственный шанс сохранить интерес к лиге на фоне развития НХЛ. Это повысит уровень соревновательности.

Все в КХЛ понимают, что потолок — это наше спасение. Спасение в плане того, какое мы представление будем формировать о нашей лиге на фоне того, как продвигается НХЛ. Потолок повысит к нам интерес. Потолок — это благо. Если и дальше первые места будут распределяться еще летом, или хотя бы финалисты будут известны, ничего хорошего нас не ждет. Надо вводить жесткий потолок и пытаться за счет этого вывести лигу на новый уровень. (Игорь Еронко)