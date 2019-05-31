Александр Крылов – победитель в номинации "Персона года" на MARSPO 2019

Сегодня были подведены итоги IV международной конференции по спортивному маркетингу MARSPO 2019. В номинации "Персона года" победу одержал председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов, информирует клубная пресс-служба.

Директор по региональным продажам компании "Газпром нефть" возглавил "Авангард" в мае 2018 года, в феврале он был избран в совет директоров КХЛ.

Также клуб получил первый приз в номинации Лучшая работа в социальных сетях, а также удостоился бронзовой награды в номинации Лучшая работа клубного ТВ.

В прошлом сезоне "Авангард" вышел в финал Кубка Гагарина-2019 – это лучший спортивный результат команды за семь лет.