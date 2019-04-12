Александр Крылов: "Мы не имеем отношения к отстранению Вайсфельда"

Председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов в программе "Парковая 2.0" поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина.

– Чего ждете от серии с ЦСКА?

– Будет очень трудно, очень хорошая команда, физически ребята готовы. Поэтому ожидаю очень серьезной борьбы.

Меня не удивляет, как выступает "Авангард" в этом сезоне. Я в общем к этому был готов и только этому рад. Загадывать, что ты обязательно выиграешь Кубок – нереально. У нас даже больше, чем четыре клуба, в принципе одинакового уровня команды. Задача-минимум выполнена, но мы на этом не останавливаемся.

Я подумал, что это первый раз, когда финал Кубка Гагарина, а команды не летают на самолетах. Это интересный опыт. Понравилась организация игры ЦСКА. Мне кажется, что у них с точки зрения организации, наверное, самая поставленная игра в лиге. В этом смысле будет тяжело. Но в то же время у нас очень много креативных ребят, может быть, ЦСКА как раз не будет готов к этой креативности.

– Зачем вы отстранили Вайсфельда?

– Мы вообще не имеем к этому никакого отношения. Он очень хороший комментатор. Главное, что он большой профессионал. Я всегда его с удовольствием слушаю. Это не наш метод. Наш метод – добиваться победы в честной борьбе. (Алексей Шевченко)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей