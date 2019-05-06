Председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов пожелал удачи российскому нападающему Илье Михееву, который сегодня, 6 мая, подписал однолетний контракт с "Торонто", информирует официальный Твиттер омичей.

– Илья Михеев вырос в настоящего лидера нашей команды. Он вел партнеров за собой, сражался в каждом эпизоде и сделал все возможное для того, чтобы название клуба – "Авангард" – наши болельщики произносили с гордостью.

Я много общался с Ильей, и могу сказать, что редко встречал такое бескомпромиссное желание побеждать. Это дает Михееву невероятную энергию. Вместе с этим он понимает, что талант – лишь малая доля успеха, многое зависит от работы. А работать Илья всегда умел.

Именно так он пришел к лидерству в нашей команде, именно так он пришел к НХЛ. И все это обязательно поможет ему в покорении новых рубежей. Карьера и хоккейный путь Ильи – настоящий пример для всех молодых хоккеистов, особенно для воспитанников нашей Академии.

Искренне желаю Илье успеха, вместе с нашими болельщиками буду переживать за него в новом сезоне. И, конечно же, жду домой. Потому что Михеев – это "Авангард"! – цитирует Крылова пресс-служба "Авангарда".

Александр Крылов, председатель СД ХК "Авангард":

💬 Илья Михеев вырос в настоящего лидера нашей команды. Он вел партнеров за собой, сражался в каждом эпизоде и сделал все возможное для того, чтобы название клуба - "Авангард" - наши болельщики произносили с гордостью. pic.twitter.com/hDxI89L6BE – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 6 мая 2019 г.

Михеев подписал контракт на один год с "Торонто"

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