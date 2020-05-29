Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, как продвигается проект сооружения новой арены для клуба.

— Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, а также непростую экономическую ситуацию, мы сделали все, чтобы остаться в графике, — цитирует Крылова официальный сайт омичей. — Сложностей было очень много, но наша команда сработала четко и слаженно: четыре экспертизы и тендер по выбору подрядчика, подготовка концессионного соглашения задержали нас ненамного. Мы понимали, что подвести Омск и болельщиков «Авангарда» нам никак нельзя. Хочу сказать спасибо всей своей команде, компании «Газпром нефть» и правительству Омской области за понимание и поддержку.

Но сейчас мы лишь в начале трудного пути. На строительство у нас всего два года, это очень сжатые сроки для объекта такого уровня. Поэтому в предстоящие две недели, когда мы завершаем обязательные юридические процедуры, мы решили не терять время и параллельно приступить к обустройству площадки. При этом, учитывая обязательные условия прохождения карантина для иногородних, она будет действовать в режиме обсервации для строителей. Для этого мы продумали условия их проживания и профилактики.

Организационных моментов еще много, но главное сейчас — строительство «Арены Омск» начинается. А значит, «Авангард» еще на шаг ближе к своему возвращению домой. Я всегда говорил и готов повторить снова — «Авангард» — это символ Омска, он должен и будет играть в родном городе, на одной из лучших хоккейных арен в России.