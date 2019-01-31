Александр Кожевников: "Все в КХЛ хорошо, только судейство хреновое"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал судейство в КХЛ.

- Просто безобразное судейство! Какую игру ни возьми. В начале встречи дают удаление, в конце за то же самое нарушение – нет. Людей просто убивают! А главный арбитр КХЛ сидит разглагольствует: "Это было не так, это не этак". Что оправдываться, когда все видно?! Смотришь и диву даешься… В спину шарашат, голова отлетает – и ничего! Клюшка по касательной уходит в визор, даже рассечения нет, – сразу бегут, 2+2 дают! И так не только с моим любимым "Спартаком". Четыре судьи на площадке, два из них главное – и вы ничего не видите? Разберитесь между собой, ну что вы делаете? У игроков же потом травмы будут, грыжи вылезать будут.

Вайсфельд говорил про закрытость судейства? Да-да, я с ним полностью согласен. Ну это же бред! Просто противно смотреть! Уверен, что в плей-офф ещё хуже будет. Судей так будет трясти, что они свистки начнут глотать. Считают, что им виднее, делают напыщенные лица и угрожают 10 минутами или вообще до конца игры выгнать. А вы научитесь судить нормально, и вам скажут спасибо. Все в лиге хорошо, только судейство хреновое. КХЛ не будет развиваться с такими судьями.