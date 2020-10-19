Александр Кожевников: «В период болезни основного состава система СКА показала свою устойчивость перед трудностями»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выступление СКА в период болезни основного состава и тренерского штаба.

— Если бы у СКА не было столь мощной системы, команда вряд ли так безболезненно прошла период карантина, — сказал Кожевников. — Армейцы достойно бились со всеми соперниками, команда приняла этот вызов. Клуб показал, что может держать удар. За время болезни основного состава команда установила рекорд — состав на матч с «Сибирью» был самым молодым в истории КХЛ — средний возраст заявки был меньше 21 года. В играх, где СКА играл преимущественно молодежным составом, было видно, насколько эффективно работает система клуба. В матче с «Ак Барсом» армейцы не только смогли отыграться, уступая 0:2 одной из сильнейших команд КХЛ, но и перебросали соперника, проведя больше времени в атаке!

Система СКА в целом показала свою устойчивость перед трудностями и независимость от отдельных личностей. Перспективные молодые игроки добавили конкуренции и азарта, все играли с огромным желанием. Игроки и тренеры менялись, но система игры сохранялась. Отмечу молодежь, которая смогла проявить себя на самом высоком уровне, — заявил Кожевников.

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