Александр Кожевников: «У Брагина должно получиться в сборной. Он копил свой опыт всю жизнь»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможную замену главного тренера сборной и СКА Алексея Кудашова на Валерия Брагина.

— Валерий Брагин за последние годы зарекомендовал себя как лучший специалист по работе с молодежью. Результаты молодежной сборной России на крупных международных турнирах говорят сами за себя. С учетом того, что до предстоящей Олимпиады чуть больше полутора лет — это назначение выглядит очень логично. У нас сейчас многие уехали, но в то же подошла целая плеяда молодых перспективных ребят, которые будут претендовать на место в сборной России на предстоящем в следующем году чемпионате мира и Олимпиаде-2022. Алексей Кудашов не смог проявить себя как тренер сборной. Возможно, ему не хватило опыта. По крайней мере, при его работе движения вперед у сборной лично я не обнаружил. Хоккей при Кудашове периодически хромал и в СКА. Тем не менее, хотелось бы пожелать успеха Алексею дальше. Его тренерская карьера, по сути, только начинается. Он получил хороший опыт работы и в СКА, и в национальной сборной. Его выбор сосредоточиться на семейных делах нужно уважать.

Что касается Валерия Брагина, то у него должно получиться. Он копил этот опыт всю жизнь, работал с целым поколением современных игроков. Через его руки в молодежной сборной прошли почти все нынешние звезды нашего хоккея. Но вообще дело не только в Брагине. В СКА уже давно отлажена система по развитию игроков. Мы видим, как легко заиграли в питерской основе игроки молодежной сборной, но ведь их готовили в системе клуба несколько лет. В СКА очень много хоккеистов из перспективных игроков стали звездами, олимпийскими чемпионами, кто-то, как Панарин или Гусев, покоряет НХЛ.

Думаю, Брагин будет надежным звеном в цепи этой системы.