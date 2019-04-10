Александр Кожевников: "Со Знарком "Спартак" станет жестче и будет играть в современный хоккей"

Двукратный олимпийский чемпион и прославленный форвард "Спартака" прокомментировал "СЭ" назначение Олега Знарка на пост рулевого красно-белых.

- Здорово, что в "Спартак" приходит такой опытный тренер, - заявил Кожевников. - Будем ждать результатов работы.

- Под руководством Знарка "Спартак" превратиться в суперклуб?

- За год суперклубом не становятся, нужно иметь очень большой бюджет. Может, найдутся люди, которые начнут от души помогать спартаковцам, как это случилось с "Авангардом" и "Салаватом". Команда популярная, собирает полные трибуны. А если дадут разрешение на строительство дворца в Сокольниках, он будет всегда битком.

- Ожидаете, что бюджет на игроков будет увеличен?

- Это решает совет директоров. На соответствующий бюджет он будет подбирать себе игроков, которые могут усилить команду. В ХК МВД у него не было сильных игроков, и он поставил игру.

- В нынешних условиях можно конкурировать с лидерами, имея средний состав и топового тренера?

- Знарок может давать результат. Он понимает игру и может подобрать звенья, чтобы игроки проявили свои лучшие качества. Олег выиграл с нашей сборной Олимпиаду и чемпионат мира.

- Кого из нынешних спартаковцев нужно оставить?

- Все зависит от видения тренера. В регулярке Хохлачев был лидером, игрок с хорошей техникой, но в плей-офф никак играл. Не нашлось лидера на площадке.

- С мотивацией у "Спартака" проблем точно не возникнет?

- Это точно. У Олега не бывает немотивированных игроков. Он набирает ребят, которые умеют сражать и играть. Будем надеяться, что команда будет жестче и в современный хоккей играть. Ребята молодые есть, надо давать им расти. (Евгений Белоусов)

Напомним, "Спартак" в текущем сезоне вышел в плей-офф КХЛ, где уступил СКА в первом раунде с общим счетом 2-4.

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