Александр Кожевников: «СКА перебарщивает с советским хоккеем — надо и «мусорные» голы забивать»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил неудачную серию СКА, лидирующего в Западной конференции КХЛ. Команда Романа Ротенберга проиграла пять из шести последних матчей в регулярном чемпионате.
— СКА — самобытная молодая команда, и спады должны быть, — приводит «РБ Спорт» слова Кожевникова. — Там есть опытные игроки, они должны что-то привнести. И потом они же не проигрывают в пять-шесть шайб, бьются до конца. Надо этот момент переломить, и все будет нормально. Главное, что СКА играет, на них приятно смотреть.
— Просто на фоне стартовых успехов удивляют неудачи.
— Да, чисто такой эффект. Хотя там тоже много игр было «на тоненького» в пользу армейцев. Сейчас «просели». Но я говорил: такие спады будут всех команд, чемпионат — длинный. СКА играет-то красиво. Не думаю, что болельщики прям сейчас в обидах. Просто порой «перебарщивают». Стараются показать наш древний советский хоккей — «разорвать», забить в пустые ворота. Иногда надо «мусорные» голы забивать, чтобы результат сделать. Потому уже красоту показывать. Никто не против.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|37
|29
|8
|61
|2
|ЦСКА
|34
|23
|11
|51
|3
|Локомотив
|36
|22
|14
|50
|4
|Торпедо
|36
|22
|14
|46
|5
|Динамо М
|35
|18
|17
|41
|6
|Спартак
|37
|18
|19
|41
|7
|Динамо Мн
|36
|16
|20
|39
|8
|Витязь
|35
|15
|20
|37
|9
|Северсталь
|36
|13
|23
|34
|10
|Куньлунь
|37
|13
|24
|29
|11
|Сочи
|34
|5
|29
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|35
|24
|11
|51
|2
|Металлург
|35
|23
|12
|50
|3
|Сибирь
|38
|22
|16
|47
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Сал. Юлаев
|35
|18
|17
|43
|6
|Авангард
|35
|19
|16
|41
|7
|Ак Барс
|34
|15
|19
|36
|8
|Трактор
|36
|14
|22
|33
|9
|Амур
|34
|13
|21
|32
|10
|Барыс
|36
|14
|22
|31
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|30.11
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|5 : 1
|30.11
|12:30
|
Адмирал – Торпедо
|1 : 2
|30.11
|17:00
|
Трактор – Барыс
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ак Барс – Сибирь
|- : -
|30.11
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|30.11
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|30.11
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|- : -