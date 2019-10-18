Александр Кожевников: «Самонов и Швец-Роговой могут претендовать на попадание в сборную России»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что благодаря обмену, СКА в свои ряды получил едва ли не сильнейшего молодого голкипера российского хоккея Александра Самонова.

— В свои ряды СКА получил очень хорошего, грамотного вратаря Александра Самонова, у которого, на мой взгляд, очень хорошие перспективы вырасти в отличного голкипера, завоевать место основного вратаря в СКА и сборной России. Вместе с Самоновым в Санкт-Петербург перебрался нападающий Артем Швец-Роговой. Видно, что парень мастеровитый, хорошо видит площадку, умеет остро сыграть, побороться перед воротами. В олимпийскую сборную он уже попадал, сейчас будет еще больше на виду у главного тренера сборной и, если заиграет в СКА, сможет претендовать на приглашение, как минимум, на один из этапов Евротура. (Евгений Белоусов)

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