Александр Кожевников: «Ротенберг продолжает возвращать игроков из-за океана. Каменев не последний, кто вернется в Россию»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал подписание контракта с петербургским СКА нападающего Владислава Каменева.

— Мало кто верил, что этого форварда удастся вернуть из-за океана, многие и Владу не советовали возвращаться, но он, молодец, никого не слушал и сделал правильный выбор в пользу СКА, — сказал Кожевников. — Роман Ротенберг продолжает возвращать игроков из-за океана. Уверен, что Владислав не последний, кто возвращается в Россию. От его прихода в СКА выиграет как сам клуб, так и сам хоккеист. В питерском клубе у него будет много игровой практики, он будет постоянно на виду у тренерского штаба сборной, может раскрыться в КХЛ и получить право выступать за национальную сборную на этапах Евротура, чемпионате мира. Думаю, он способен побороться и за место в сборной на предстоящую Олимпиаду.