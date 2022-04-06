Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о премиях, которые получат хоккеисты за победу в Кубке Гагарина.

По информации «СЭ», каждый игрок ЦСКА в случае победы в Кубке Гагарина-2022 получит по 70 миллионов рублей.

«Если это так, то, конечно, это дикость! В наше-то время такие выплаты. Но это вопрос к руководству. Для меня же это непонятно. Сейчас такая ситуация и такие суммы... Дикость», — сказал Кожевников «СЭ».

В полуфиналах Кубка Гагарина-2022 ЦСКА играет против СКА (счет в серии 1-1), а «Трактор» проводит матчи с «Металлургом» (счет в серии 1-1).