Кожевников: «Кравец — хороший тренер, он доказывает это»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил результаты «Авангарда» в текущем сезоне.
«Сейчас «Авангард» набрал. Генеральный менеджер Курьянов хорошо работает, набрали игроков, видна его работа. Есть два звена — нормально, они будут конкурировать. Первое звено — хорошее! У тренера тоже все в порядке. Кравец — хороший тренер, он доказывает. Если бы был плохой, они были бы на месте 12. А они на 2. Все нормально, учитывая, что еще 3 игры в запасе», — приводит слова Кожевникова Betonmobile.
Михаил Кравец возглавляет омский клуб с ноября 2022 года. На данный момент «Авангард» располагается на второй строчке таблицы Восточной конференции, набрав 67 очков в 48 матчах.
Источник: Betonmobile
Положение команд
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|50
|32
|18
|70
|2
|Авангард
|48
|32
|16
|67
|3
|Сал. Юлаев
|48
|30
|18
|63
|4
|Автомобилист
|51
|28
|23
|61
|5
|Трактор
|50
|27
|23
|59
|6
|Ак Барс
|48
|28
|20
|58
|7
|Лада
|50
|24
|26
|58
|8
|Сибирь
|50
|22
|28
|53
|9
|Амур
|48
|21
|27
|50
|10
|Нефтехимик
|50
|20
|30
|49
|11
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|12
|Адмирал
|48
|14
|34
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|48
|32
|16
|68
|2
|Динамо М
|49
|32
|17
|68
|3
|Спартак
|50
|30
|20
|67
|4
|СКА
|49
|32
|17
|66
|5
|Торпедо
|48
|28
|20
|59
|6
|ЦСКА
|48
|26
|22
|56
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|47
|21
|26
|47
|9
|Куньлунь РС
|50
|16
|34
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|50
|14
|36
|34
Результаты / календарь
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
|11.01
|17:00
|
Металлург Мг – Сочи
|- : -
|11.01
|18:00
|
Лада – Локомотив
|- : -
|11.01
|19:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -
|11.01
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
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