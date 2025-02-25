Кожевников: «Сибири» нужна молодая кровь, природу не обмануть»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил пятиматчевую серию поражений «Сибири» в FONBET чемпионате КХЛ.

«У «Сибири» взрослая команда, молодежи нет. Я еще до начала сезона говорил, что с ними произойдет. Продержались несколько игр и подсели. Устают они. Им нужна молодая кровь, на мастерстве взрослым хоккеистам тяжело проехать весь сезон. Всем под 40 лет. Уже ничего не сделаешь, потому что это природа. Я к «Сибири» хорошо отношусь, но природу не обмануть.

Скорее всего, в плей-офф они попадут под Челябинск, но они соберутся. Думаю, шансы у них будут и за седьмое место на «Востоке» побороться. С Челябинском им сложнее всего будет в плей-офф», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

«Сибирь» после 58 игр занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 59 очков. 28 февраля новосибирцы дома встретятся с подмосковным «Витязем».