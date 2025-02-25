Кожевников: «Сибири» нужна молодая кровь, природу не обмануть»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил пятиматчевую серию поражений «Сибири» в FONBET чемпионате КХЛ.
«У «Сибири» взрослая команда, молодежи нет. Я еще до начала сезона говорил, что с ними произойдет. Продержались несколько игр и подсели. Устают они. Им нужна молодая кровь, на мастерстве взрослым хоккеистам тяжело проехать весь сезон. Всем под 40 лет. Уже ничего не сделаешь, потому что это природа. Я к «Сибири» хорошо отношусь, но природу не обмануть.
Скорее всего, в плей-офф они попадут под Челябинск, но они соберутся. Думаю, шансы у них будут и за седьмое место на «Востоке» побороться. С Челябинском им сложнее всего будет в плей-офф», — приводит слова Кожевникова Legalbet.
«Сибирь» после 58 игр занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 59 очков. 28 февраля новосибирцы дома встретятся с подмосковным «Витязем».
|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|17
|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|5
|Автомобилист
|11
|5
|6
|12
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|10
|7
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|8
|Амур
|10
|4
|6
|9
|9
|Сибирь
|11
|3
|8
|8
|10
|Трактор
|9
|4
|5
|8
|11
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|18
|2
|ЦСКА
|11
|8
|3
|16
|3
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|14
|4
|СКА
|9
|7
|2
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|10
|5
|5
|11
|7
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|8
|Северсталь
|10
|4
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|3
|7
|10
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
|2.10
|16:30
|Авангард – Лада
|4 : 1
|2.10
|17:00
|Салават Юлаев – Сибирь
|2 : 4
|2.10
|17:00
|Автомобилист – Амур
|3 : 0
|2.10
|19:00
|Нефтехимик – Барыс
|- : -
|2.10
|19:00
|Ак Барс – Трактор
|- : -
|2.10
|19:30
|Спартак – Металлург Мг
|- : -