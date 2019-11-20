Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал отличной идеей проведение двух игр между Россией и Финляндией, а также СКА и ЦСКА на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.

— Это просто замечательно, что руководство ФХР приняло такое решение. Какой бы не была погода, истинные болельщики придут на стадион, это уникальное зрелище. Хоккей на футбольном огромном стадионе. В детстве, пока я не переехал в Москву, постоянно мы играли на футбольных стадионах. Сейчас за играми будет наблюдать, по меньшей мере, 70 тысяч болельщиков. При таком количестве зрителей многие вообще никогда не играли. Это будет настоящий праздник хоккея!