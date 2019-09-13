Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал матч между ЦСКА и СКА главным противостоянием КХЛ. Поединок между фаворитами сезона состоится в Санкт-Петербурге.

— Армейское дерби — это главное противостояние КХЛ последних лет, — цитируют «Известия» Кожевникова. — Можно сказать, что после первого такого матча сезон должен раскачаться, поскольку зрелищных игр пока не так много, как хотелось бы. Уверен, что обе команды, соскучившись по встречам друг против друга, будут рвать и метать, и порадуют зрителей.

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