«Эмоции переполняют. Не могу понять, что ощущаю». Форвард «Адмирала» о первой шайбе в сезоне

Нападающий «Адмирала» Александр Коннов забросил первую шайбу в сезоне, которая стала победной в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:3).

- Эмоции переполняют. Не могу понять, что ощущаю, — цитирует игрока официальный сайт «Адмирала». — Выиграли, я наконец-то забил свой первый гол в сезоне. Все это вместе сейчас комом легло, так сказать. Сейчас сложно что-то вычленить — просто радость. Когда мы вырываем такие победы, это много что значит и для ребят, и для клуба, и для болельщиков.

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