Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Александр Кадейкин сломал палец на ноге

Стал известен характер травмы нападающего «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина
18:21
Теги:

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита». В матче с «Сочи» он сломал палец на ноге, информирует Telegram-канал Taipov-Hockey.

Он выбыл на неопределенное время. «В ближайшее время мы не увидим его на льду», — говорится в сообщении.

В этом сезоне 28-летний форвард набрал 10 (2+8) очков в 14 матчах.

Дополнительная информация:

https://t.me/taipovhockey/2045

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Как Виктор Корчной стал врагом СССР. Это была отвага или предательство?
0