Александр Кадейкин сломал палец на ноге
Стал известен характер травмы нападающего «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина
18:21
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита». В матче с «Сочи» он сломал палец на ноге, информирует Telegram-канал Taipov-Hockey.
Он выбыл на неопределенное время. «В ближайшее время мы не увидим его на льду», — говорится в сообщении.
В этом сезоне 28-летний форвард набрал 10 (2+8) очков в 14 матчах.
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