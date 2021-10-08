Александр Кадейкин сломал палец на ноге

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита». В матче с «Сочи» он сломал палец на ноге, информирует Telegram-канал Taipov-Hockey.

Он выбыл на неопределенное время. «В ближайшее время мы не увидим его на льду», — говорится в сообщении.

В этом сезоне 28-летний форвард набрал 10 (2+8) очков в 14 матчах.