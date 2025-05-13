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13 мая 2025, 22:52

Кадейкин — о победе над «Локомотивом»: «Неплохо играли в своем стиле»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин прокомментировал победу над «Локомотивом» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина (2:1, 1-0).

— Хорошая атмосфера. И судьи даже вначале создавали ощущение праздника, и по арене чувствовалось, что финал начался. Мне кажется, мы неплохо играли в своем стиле, как планировали. Забили хорошие голы. Довольны, что начали серию с победы.

— «Трактор» феноменально проводит третьи периоды. Есть понимание, почему добавляете в этих отрезках?

— Даже не знаю. Мне кажется, мы и начали матч неплохо, создавали моменты. Надо быть более нацеленными. Во втором периоде был момент у Макса Шабанова, закрыли соперника в зоне. Да, статистика третьих периодов не врет, но я не могу найти объяснение этому.

«Трактор» ведет в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч пройдет 15 мая в Ярославле.

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Александр Кадейкин
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
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9 Амур 68 26 42 60
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11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
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4 - 2
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4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
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Локомотив - Авангард
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5. Локомотив - Авангард
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6. Авангард - Локомотив
2 - 3
7. Локомотив - Авангард
4 - 3
4 - 3
1/4 финала
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
1. Динамо Мн - Ак Барс
1 - 2
2. Динамо Мн - Ак Барс
4 - 5
3. Ак Барс - Динамо Мн
4 - 0
4. Ак Барс - Динамо Мн
3 - 2
0 - 4
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
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5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
4 - 1
1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
2. Авангард - ЦСКА
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1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
2. Металлург Мг - Сибирь
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3. Сибирь - Металлург Мг
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4. Сибирь - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
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Локомотив - Спартак
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Авангард - Нефтехимик
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Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 4
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1 - 4
2. Северсталь - Торпедо
4 - 0
3. Торпедо - Северсталь
3 - 1
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3 - 2
5. Северсталь - Торпедо
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ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
4 - 1
1. ЦСКА - СКА
3 - 2
2. ЦСКА - СКА
4 - 2
3. СКА - ЦСКА
1 - 0
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
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2. Ак Барс - Трактор
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4. Трактор - Ак Барс
2 - 3
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2 - 1
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Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
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4. Сал. Юлаев - Автомобилист
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