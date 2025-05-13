Кадейкин — о победе над «Локомотивом»: «Неплохо играли в своем стиле»

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин прокомментировал победу над «Локомотивом» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина (2:1, 1-0).

— Хорошая атмосфера. И судьи даже вначале создавали ощущение праздника, и по арене чувствовалось, что финал начался. Мне кажется, мы неплохо играли в своем стиле, как планировали. Забили хорошие голы. Довольны, что начали серию с победы.

— «Трактор» феноменально проводит третьи периоды. Есть понимание, почему добавляете в этих отрезках?

— Даже не знаю. Мне кажется, мы и начали матч неплохо, создавали моменты. Надо быть более нацеленными. Во втором периоде был момент у Макса Шабанова, закрыли соперника в зоне. Да, статистика третьих периодов не врет, но я не могу найти объяснение этому.

«Трактор» ведет в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч пройдет 15 мая в Ярославле.