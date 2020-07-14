Александр Хованов: «Рад вернуться в родную команду»

Александр Хованов прокомментировал подписание контракта с «Ак Барсом». Соглашение рассчитано на один сезон.

«Рад вернуться в родную команду, где меня воспитали и дали путь в большой хоккей, — отметил Хованов. — Хочу сказать слова благодарности «Ак Барсу», генеральному менеджеру и тренерскому штабу, что дали возможность подписать контракт на год и показать свои силы дома. Сделаю все возможное, чтобы пробиться в состав и помогать команде».

«Хованов — наш местный воспитанник, который прошел через сборные разных возрастов, был одним из лучших на последнем МЧМ и считается сильнейшим центральным нападающим по своему году, — отметил генеральный менеджер клуба Рафик Якубов. — Александр имеет трехлетний контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд», потому мы вели переговоры с заокеанской стороной. После плодотворного обсуждения всех деталей мы пришли к соглашению об однолетнем сроке контракта с «Ак Барсом» — это компромиссный вариант для всех сторон.

Мы считаем плюсом возвращение Хованова, контракт которого к тому же не будет учитываться в потолке зарплат из-за возраста".