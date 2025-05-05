Хмелевский — о тренере Козлове: «Отличный человек, ты хочешь играть за него»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский в интервью «СЭ» прокомментировал работу в команде под руководством главного тренера Виктора Козлова.

— Было ощущение, что «Салават Юлаев» в этом плей-офф как никогда играл за тренерский штаб? В случае раннего вылета Виктора Козлова явно бы не оставили в клубе, а после сегодняшнего матча в Ярославле глава республики уже предложил ему продолжить работу.

— Последние два года было неприятно вылетать в первом раунде. Виктор Николаевич — отличный человек, ты хочешь играть за него. Понятно, что после таких вылетов могут принять определенные решения, но сейчас я рад, что ему дали возможность остаться.

— В чем «Салават Юлаев» должен стать сильнее в будущем, чтобы улучшить результат в плей-офф?

— Я очень рад, что наши молодые игроки сыграли хорошо. Нам нужны опытные игроки и длинную лавку. Например, Хохряков зашел во второй половине сезон — он нам здорово нам помог. Нужны опытные игроки, которые могут забивать, зарабатывать удаления, выигрывать вбрасывания, убивать меньшинство. Так мы сформируем хороший коллектив молодых и ветеранов, которые будут биться все вместе.