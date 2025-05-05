Хмелевский — о тренере Козлове: «Отличный человек, ты хочешь играть за него»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский в интервью «СЭ» прокомментировал работу в команде под руководством главного тренера Виктора Козлова.
— Было ощущение, что «Салават Юлаев» в этом плей-офф как никогда играл за тренерский штаб? В случае раннего вылета Виктора Козлова явно бы не оставили в клубе, а после сегодняшнего матча в Ярославле глава республики уже предложил ему продолжить работу.
— Последние два года было неприятно вылетать в первом раунде. Виктор Николаевич — отличный человек, ты хочешь играть за него. Понятно, что после таких вылетов могут принять определенные решения, но сейчас я рад, что ему дали возможность остаться.
— В чем «Салават Юлаев» должен стать сильнее в будущем, чтобы улучшить результат в плей-офф?
— Я очень рад, что наши молодые игроки сыграли хорошо. Нам нужны опытные игроки и длинную лавку. Например, Хохряков зашел во второй половине сезон — он нам здорово нам помог. Нужны опытные игроки, которые могут забивать, зарабатывать удаления, выигрывать вбрасывания, убивать меньшинство. Так мы сформируем хороший коллектив молодых и ветеранов, которые будут биться все вместе.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|16.11
|10:00
|Амур – Адмирал
|- : -
|16.11
|14:00
|Трактор – Автомобилист
|- : -
|16.11
|16:00
|Лада – Нефтехимик
|- : -
|16.11
|17:00
|СКА – Металлург Мг
|- : -
|16.11
|17:00
|Торпедо НН – Авангард
|- : -
|16.11
|17:00
|Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|16.11
|17:00
|Северсталь – ЦСКА
|- : -