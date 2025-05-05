Нападающий «Салавата Юлаева» Хмелевский: «За два прошлых сезона мы получили огромные шрамы от поражений»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский в интервью «СЭ» прокомментировал обращение главы Республики Башкортостан Радия Хабирова к команде после вылета в полуфинале Кубка Гагарина от ярославского «Локомотива» (1-4).

— После матча глава Республики Башкортостан комплиментарно высказался об игре команды. Насколько это важно для вас и чувствуете ли после этих слов уверенность в будущем «Салавата Юлаева»?

— Это огромная поддержка для нас. Когда глава республики поддерживает нас, это придает уверенности. Мы знаем, что нам идет большая поддержка, от этого и играем лучше.

— «Салават Юлаев» наконец-то сломал проклятие первого раунда плей-офф. Чем нынешний коллектив сильнее предыдущих?

— Этот коллектив прошел два года и получил огромные шрамы от поражений. Это сделало нас намного сильнее. Мы просто не хотели в этом сезоне вылететь в первом раунде. Потом понимали, что можем пройти второй. И в третьем раунде мы тоже верили в себя. Но у нас были травмы, не хватило ротации. Надеюсь, руководство сделает работу, чтобы в команде было достаточно опытных игроков, чтобы они помогали нам.