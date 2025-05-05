Хмелевский — о Вязовом: «Лично сказал ему, что горжусь его игрой»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский в интервью «СЭ» прокомментировал игру голкипера Семена Вязового в плей-офф КХЛ.

— «Локомотив» за отлаженную систему называют командой монстров. Почувствовали, что в серии с ярославцами было особенно тяжело?

— Честно, за пять игр я почувствовал, что только четвертый матч был их. Они очень хорошо играли. Но остальные четыре матча — это качели, которые мы тоже могли выиграть.

— Семен Вязовой достиг большого прогресса в нынешнем плей-офф. Видите в нем потенциал большого вратаря?

— Я лично сказал Семену, что горжусь его игрой. Он сильно добавил по сравнению с началом сезона. Он очень хорошо играл в тяжелые моменты для нас, когда нельзя было пропускать. Очень рад этому. Но также хочу сказать, что Александр Самонов тоже хорошо играл. Они оба поддерживали друг друга, это было приятно видеть.

Ярославская команда выиграла полуфинальную серию со счетом 4-1 и второй год подряд вышла в финал Кубка Гагарина.