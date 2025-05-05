Хмелевский — об итогах сезона «Салавата Юлаева»: «Нам есть чем гордиться»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский в интервью «СЭ» прокомментировал итоги сезона-2024/25 после вылета в полуфинале Кубка Гагарина от ярославского «Локомотива» (1-4).
— Команда показала лучший результат с 2021 года. Сейчас есть удовлетворение от сезона или после поражения больше разочарования?
— Мы сейчас очень устали, но считаю, что парни — молодцы. Мы выиграли два седьмых матча. Вытащили серию со «Спартаком» с 1-3, когда на нас все поставили крест. Нам есть чем гордиться. Но, конечно, хочется выиграть последний матч сезон и стать чемпионом. Понимаем, что постепенно это придет, мы получили огромный опыт.
