7 мая, 13:23

Александр Харламов стал генеральным директором «Лады»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Лада» объявила о назначении Александра Харламова новым генеральным директором клуба.

Харламов сменил на этом посту Игоря Поварова, об уходе которого тольяттинцы сообщили 7 мая.

Ранее 49-летний специалист занимал аналогичную должность в «Торпедо». Он работал в нижегородском клубе с 2019 по 2025 год. Также Харламов был ассистентом главного тренера в «Витязе» и входил в руководство ЦСКА.

В сезоне-2024/25 «Лада» заняла десятое место в Восточной конференции FONBET чемпионата КХЛ и не сумела выйти в плей-офф.

Источник: ХК «Лада»
