Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от «Ак Барса» (1:3) подчеркнул, что ему не в чем упрекнуть свою команду.

— Мы не очень хорошо начали игру — ожидали и знали, что «Ак Барс» мощно проводит первые периоды, — приводит официальный сайт казанцев слова Гулявцева. — В каких-то моментах мы, может быть, сыграли робко, но два периода, я считаю, была обоюдоострая борьба. Во втором периоде мы забили быстрый гол, могли забросить еще — были выходы 1 в 0, но, к сожалению, не использовали, это реализация моментов. Не могу бросить камень в огород ребят, они сегодня пластались, но с такой командой, как «Ак Барс», один гол — это не победа и не очки. Хорошая игра, но, к сожалению, мы не набрали в ней очков, готовимся к следующей.

— Известно, что у «Амура» проблемы с деньгами, задерживают зарплату. Насколько в такой ситуации тяжело мотивировать игроков?

— Давайте по игре? Я не должен мотивировать игроков, они — профессионалы, должны выходить и выполнять свою работу, какая бы ситуация ни была.

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