Александр Гулявцев: "Я бы хотел, чтобы каждый чемпионат КХЛ был без фаворитов"

Главный тренер "Амура" Александр Гулявцев поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

– Я бы вообще хотел, чтобы каждый чемпионат КХЛ был непредсказуем, без фаворитов, – цитируют Гулявцева "Известия". – Тем он будет интересней. А то сейчас у нас заблаговременно, еще до старта сезона, начинают выделять будущих финалистов и победителей. А хочется конкурентную лигу – что-то вроде того, что мы в этом году видели в НХЛ. Когда "Сент-Луис" в середине регулярного чемпионата шел на последнем месте, а в итоге выиграл Кубок Стэнли. Такие интриги в турнире были бы интересны для болельщиков и специалистов.

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