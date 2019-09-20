Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев после поражения от «Сибири» (1:2) заявил, что не задумывается о возможной отставке. В нынешнем сезоне хабаровчане еще не одержали ни одной победы.

— Хорошо начали матч. Первый период провели здорово с точки зрения организации игры. 34 броска мы делаем против 21 у «Сибири», но результат отрицательный. Пока не поправится реализация моментов, ничего в лучшую сторону не изменится. У нас беда в плане забивания голов. Надо и с игроков уже спрашивать, — приводит слова Гулявцева официальный сайт КХЛ.

У нас обычно с тренеров спрашивают. Давления со стороны руководства не чувствую, но к отставке готов. У нас такая профессия, расстрельная. Я все понимаю: нет результата — на выход. В приоритете все равно игроки. Ребятам надо тоже задуматься, чего они стоят. Я не скажу, что нас разрывают, мы неплохо обороняемся. Но голов нет. За них никто не выйдет, не решит момент.

У Александра Кузнецова тяжелая травма, минимум месяца полтора он пропустит. Что касается Валерия Васильева, который опоздал на третий период, то давайте у него спросим. Почему он налокотники не высушил? Надо думать головой. Отношение должно быть ко всему. Ты должен быть готов к выходу! Команда выходит на лед, а ты ищешь свои налокотники. О чем ты думаешь? Ну выходи без налокотников, потом поднесут.

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