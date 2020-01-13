Александр Гулявцев: «В нынешнем сезоне мы неплохо действуем против «Авангарда»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:2 Б).

— Голов получилось немного, но матч вышел очень хорошим, — цитирует Гулявцева официальный сайт КХЛ. — В нынешнем сезоне мы неплохо действуем против «Авангарда». Мы неплохо играли в обороне, во втором периоде после гола могли развить успех. Были готовы, что соперник будет настроен на атаку в третьем периоде. Но потеря на синей линии привела к голу.

В серии послематчевых бросков, имея преимущество в две шайбы, нужно побеждать. Не хватило хладнокровия и мастерства.