Александр Гулявцев: «Сработали безответственно в случае с удалением»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев оценил игру команды в матче против «Сибири» (2:1).

— Как и предполагалось, матч был непростой. Как и для нас, так и для «Сибири», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. - Мы предполагали, что соперник с первых минут пойдет при своих болельщиках вперед. Нужно было с этим справиться и потом выравнивать игру. В принципе, так и случилось.

Что касается результата, то сработали безответственно в случае с удалением, которое реализовала «Сибирь». Ну, думаю, мандраж, свойственный первым матчам, прошел.

Если говорить о травме Голубева, то если бы с ним было что-то несерьезное, он бы продолжил игру.

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