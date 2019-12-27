Александр Гулявцев: «Секрет двух камбэков? Нужно цепляться, биться и не жалеть себя»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:3Б).

— Мы начали матч неважно, пропустили быстрые голы, — цитирует Гулявцева официальный сайт КХЛ. — Сейчас такое время, что нам нужно не смотреть на мастерство, больше стараемся играть на характере. Разговариваем с ребятами по этому поводу, ведь мы можем «доставать» такие матчи вне зависимости от статуса соперника. Сегодня опять проигрывали 0:3, но нашли в себе силы и проявили характер. Конечно, приятно обыграть «Автомобилист», для меня это не чужая команда. Хочу поблагодарить Андрея Алексеевича Мартемьянова, под руководством которого я успел поиграть.

Секрет двух камбэков? Да нет никакого секрета. Говорим, доносим до ребят, что сейчас каждое очко важно для борьбы за плей-офф. Нужно цепляться, биться и не жалеть себя. Не жалеть рук и ног, даже несмотря на повреждения. Волшебного эликсира у нас нет.