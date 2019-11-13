Александр Гулявцев: «С одним голом у СКА выиграть очень тяжело»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хочу отдать должное ребятам — они пластались, особенно в той самой ситуации «пять на три», держали нас в игре, — цитирует Гулявцева официальный сайт КХЛ. — Держали высокую ноту на протяжении большей части матча. Я часто повторяюсь, но с одним голом, тем более, у такой команды, как СКА, выиграть очень тяжело. Мы за весь сезон один раз забросили три шайбы, надо забивать больше. Работаем, но пока именно в этом проблема, она остаётся. Не могу упрекнуть ребят в отсутствии желания, но не хватает нам мастерства. Каждый сейчас должен делать больше, чем он умеет. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, при такой поддержке и настрой другой. Жаль, не смогли их сегодня порадовать.

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