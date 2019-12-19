КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Александр Гулявцев: «Пропустив быстрый гол в третьем периоде, мы не стали уходить в окопы»

21:45
Теги:

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2Б).

— Хороший матч, очень динамичный, — цитирует Гулявцева официальный сайт КХЛ. — В третьем периоде, пропустив быстрый гол, мы не стали уходить в окопы — игра длится 60 минут. Пытались работать до конца и вернули равенство. В серии бросков нам не так часто выпадает такая удача — на этот раз мы выиграли. Хочу поблагодарить ребят за то, что они выстояли в трудные минуты в меньшинстве, «Трактор» тогда доминировал. Молодцы, им отдельная благодарность.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/19/463075.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир