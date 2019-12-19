Александр Гулявцев: «Пропустив быстрый гол в третьем периоде, мы не стали уходить в окопы»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2Б).

— Хороший матч, очень динамичный, — цитирует Гулявцева официальный сайт КХЛ. — В третьем периоде, пропустив быстрый гол, мы не стали уходить в окопы — игра длится 60 минут. Пытались работать до конца и вернули равенство. В серии бросков нам не так часто выпадает такая удача — на этот раз мы выиграли. Хочу поблагодарить ребят за то, что они выстояли в трудные минуты в меньшинстве, «Трактор» тогда доминировал. Молодцы, им отдельная благодарность.