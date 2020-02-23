Александр Гулявцев: «Поражение либо ноль один, либо ноль восемь, оно поражение»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Команда из Хабаровска потерпела самое крупное поражение за все время выступления в КХЛ.

— Бывают такие игры, что не получается практически ничего. Поверьте, настрой был запредельный начиная с раздевалки, но полностью сегодня отсутствовала атака, — цитирует тренера официальный сайт «Нефтехимика». — В команде не нашлось лидеров в атакующих действиях, чтобы кто-то взял игру на себя в такой момент.

У меня, по-моему, за тренерскую карьеру первый раз такое поражение, но хороший солдатский пинок мы получили сегодня. Тем не менее, конечно, пропускать 0:8 и играть дома при полных трибунах — это ни в какие рамки не входит.

Поражение либо ноль один, либо ноль восемь, оно поражение. Я надеюсь, что мои слова сейчас до ребят в раздевалке дошли. У нас осталось два матча и мы до сих пор в игре, в деле, в борьбе, так что все решат эти две встречи. Если ребята меня услышали, то мы еще повоюем.