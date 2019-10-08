Александр Гулявцев — о поражении от ЦСКА: «Команду упрекнуть не могу»
22:34
Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:4) заявил, что у него нет претензий к игрокам команды.
— Мы провели плохой матч, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Все знаем, что ЦСКА хорошо комбинирует, просили ловить шайбу на себя. Были шансы в атаке, их нужно реализовывать. Команду упрекнуть не могу, готовимся дальше.
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