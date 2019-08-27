Александр Гулявцев: «Непросто готовить команду с учетом длинных перелетов по стране»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев рассказал об особенностях подготовки к новому сезону КХЛ.

— Непросто готовить команду с учетом длинных перелетов по стране, но совместно с медицинской службой и тренерами по физподготовке стараемся учитывать все нюансы, — цитируют «Известия» Гулявцева. — Видно, что парни на каждой тренировке максимально выкладываются и выполняют то, что от них требуют. Поэтому я с оптимизмом смотрю в предстоящий сезон. Намерены выйти в плей-офф, а там уже будем ставить задачи по мере их поступления.

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