Александр Гулявцев: «Нас отделяло три минуты до борьбы в плей-офф»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев посетовал на неудовлетворительный исход матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:3 ОТ). После этого поражения команда из Хабаровска лишилась шансов на попадание в плей-офф.

— Другой матч по сравнению со вчерашним днем. Конечно, есть расстройство, — приводит слова тренера официальный сайт «Нефтехимика». — Нас отделяло три минуты до борьбы в плей-офф, до последней игры. Терпения чуть-чуть не хватило у игроков.

Команда сегодня билась — это все понимали. Хотя у нас тоже есть потери, Саша Горшков не играл. Это серьезные потери в таких матчах. Проигрывая весь матч, потом повели в счете, но не дотерпели. Конечно, есть такая опустошенность небольшая. У нас послезавтра еще один матч, крайний матч. Будем его выгрызать.

Болельщикам отдельное спасибо, особая благодарность. Пришли нас в такие матчи поддержать, их поддержка подгоняла, но как есть, так есть. Спасибо.