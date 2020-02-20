Александр Гулявцев: «Мы задрали планку, и с ней надо справляться»

Главный тренер «Амур» Александр Гулявцев подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (1:2 Б).

— Для нашей команды встреча получилась нервозной в психологическом плане, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Мы задрали планку, и с ней надо справляться. У «Амура» были моменты, в овертайме был шанс у Кирилла Рассказова. Своих ребят не могу упрекнуть, они понимают ситуацию, не нужно никого настраивать. С набранным очком мы все равно остаемся в борьбе за плей-офф. Впереди еще несколько важных матчей, с «Нефтехимиком» будет словно седьмая игра плей-офф. Отдельное спасибо болельщикам.